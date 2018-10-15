Sait Karafırtınalar: "Alabildiğimiz maksimum puanları alıp, ikinci yarıya avantajlı başlamak istiyoruz"

Hafta sonu oynayacakları Balıkesirspor Baltok maçının hazırlıklarını sürdüren Boluspor'da Teknik Direktör Sait Karafırtınalar, ligin ilk yarısında maksimum puanı alarak ikinci yarıya avantajlı başlamak istediklerini söyledi.

Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor, hafta sonu deplasmanda oynayacakları Balıkesir Baltok maçı hazırlıklarını, kulübün Karaçayır Mahallesi'nde bulunan tesislerinde sürdürdü. Teknik Direktör Sait Karafırtınalar, kulübün resmi internet sitesi üzerinden açıklamada bulundu. Milli maç için verilen aranın sakatlıkları olan oyuncular açısından iyi geldiğini ifade eden Karafırtınalar, Balıkesirspor maçını kazasız geçerek yollarına devam etmek istediklerini belirtti.

Ligin ilk 8 haftasını mağlubiyetsiz bitirdiklerini ancak bir seri peşinde olmadıklarını kaydeden Karafırtınalar, “Biz sadece oynayacağımız maça konsantre oluyoruz. Konsantremizi geliştirerek rakibe göre oyun modeli oluşturuyoruz. İlk 8 haftaya baktığımızda ilk 2'nin içindeyiz. Önemli bir avantaj elde ettiğimizi düşünüyorum. Konsantreyi daha üst seviyelere çekip, devreye kadar alabildiğimiz maksimum puanları alarak ikinci yarıya avantajlı başlamak istiyoruz” şeklinde konuştu.