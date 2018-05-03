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03 Mayıs 2018 14:10

Sait Karafırtınalar: "Denizlispor maçını hazırlık maçı olarak görüyoruz"

Boluspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, hafta sonu oynayacakları Denizlispor maçı için, "Denizli maçı sadece prestij maçı.

Sait Karafırtınalar:

03 Mayıs 2018 14:10

Başka bir anlamı yok. Play-Off öncesi bir hazırlık olarak görüyoruz" dedi.


Spor Toto 1. Lig’de play-offlara kalmayı garantileyen Boluspor, ligin son maçını kendi evinde Denizlispor ile yapacak. Karşılaşmanın hazırlıklarını kendi evinde sürdüren kırmızı-beyazlılar, taktik ve kondisyon ağırlıklı çalıştı. Antrenman öncesinde açıklamalarda bulunan Boluspor Teknik Direktörü, Sait Karafırtınalar, "Ligin son maçı buraya kadar oyuncular çok güzel getirdiler. Güzel bir sezon oldu. Yakışan bir şekilde taçlandırmak istiyoruz. Denizli maçı sadece prestij maçı. Başka bir anlamı yok. Play-off öncesi bir hazırlık olarak görüyoruz. Sakatlık görmeden, kart görmeden kazasız belasız bitirmek istiyoruz. Bütün hazırlığımız play-offta oynayacağımız maçlarla ilgili. Onların da tarihi tam belli olmadı. Olduğunda taktiksel ve rakibe göre çalışmalarımız başlayacak" şeklinde konuştu.




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