Sait Karafırtınalar: "Lig bizim için daha önemli"

Lig takımlarından Boluspor, yarın Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda oynayacağı Payasspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Sait Karafırtınalar, ligin kendileri için daha önemli olduğunu söyledi.

Boluspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda yarın TFF 3. Lig ekiplerinden Payasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Kulübün Karaçayır Mahallesi'nde bulunan tesislerinde, Teknik Direktör Sait Karafırtınalar yönetimindeki antrenmanda ısınma koşusunun ardından 5'e 2 top kapma çalışması yapan futbolcular, daha sonra teknik ve taktik ağırlıklı çalıştı.

Kupa mücadelesini ve ligde İstanbulspor ile oynayacakları maçı değerlendiren Teknik Direktör Sait Karafırtınalar, “İstanbulspor maçı öncesinde kupa maçı var. Onun hazırlıklarını yapıyoruz. Dün iki takım halinde çalıştık ve bugün de o şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Kupa maçında oynayacak grup ile hafta sonu oynayacak grubu ayrı çalıştırıyoruz. Çalışmalarımız oldukça yoğun geçiyor. Geldiğimizden beri 1 tane deplasman mağlubiyetimiz var. Onun dışında hepsini kazanmışız. Hafta sonu da inşallah öyle olur ama İstanbul maçına bakmadan önce kupa maçını geçmemiz lazım. Kupada da devam etmek istiyoruz. Kupa hedefimiz değil ama hayalimiz. Bunu çok söyleyeceğim ama lig bizim için daha önemli” dedi.