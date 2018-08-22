Samanlıkta çıkan yangın 1 ev 4 samanlığı kullanılamaz hale getirdi

Köye bayram ziyaretine gelen vatandaşlar yangına su dolu kovalarla müdahale etti.

Edinilen bilgiye göre, Bolu’nun Mudurnu ilçesi Taşkesti beldesi Gölcük köyüne bağlı Tekirler Mahallesi’nde Nuri Açıkgöz’e ait samanlıkta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle samanlığın çevresinde bulunan Nuri Açıkgöz’e ait 2 ev ve 1 samanlık ile İsa Arslan ve Erol Arslan’a ait samanlıklara sıçradı.

Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine Mudurnu ve Taşkesti itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı arazözler sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle yaklaşık 1 saat sonra kontrol altına alınırken, 1 ev ve 4 samanlık kullanılamaz hale geldi. Nuri Açıkgöz’e ait diğer ev ise alevlere yapılan müdahaleyle son anda yanmaktan kurtarıldı.

Köylüler itfaiyeyi beklemedi

Kurban Bayramı nedeniyle köye ziyarete gelen vatandaşlar, yangının çıkmasıyla birlikte evlerinden aldıkları kovalara su doldurarak yangına müdahale etti. Yangını söndürmek için itfaiye ekiplerinin olay yerine gelmesini beklemeyen vatandaşlar alevlere müdahale ederek diğer evlere sıçramasını önledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.