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21 Haziran 2018 20:34

Seben Kaymakamı Özdemir: “Vatandaşların mağduriyetleri giderilecektir”

Bolu’nun Seben İlçesi’nde yağmur ve dolu nedeniyle zarar gören alanlarla ilgili açıklama yapan Seben Kaymakamı İdil Özdemir, “Vatandaşların mağduriyetleri giderilecektir” dedi.

Seben Kaymakamı Özdemir: “Vatandaşların mağduriyetleri giderilecektir”

21 Haziran 2018 20:34


Edinilen bilgiye göre, Bolu’nun Seben İlçesi Suzu Köyü Çatak Mahallesi’nde öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış ve dolu, köylülerin tarla ve bağlarında bulunan ürünlerine zarar verdi. Köy içerisinden geçen Açça Deresi’nin taşması nedeniyle tarlalar sular altında kaldı. Köylülerin tarla ve bağlarını sulamak için kullandıkları su pompaları da kullanılamayacak hale geldi.


Köyde yaşanan olayla ilgili tespit yapmak için gelen Seben Kaymakamı İdil Özdemir, “15 vatandaşımızın 150 dönüm tarlası, sebze meyve bahçesi ve hububat tarlası zarar görmüştür. 5 adet su motoru, 2 adet gübre tankı, 5 adet sulama kuyusu, 100 metre 70’lik su borusu hasar gördü. Gerekli incelemeler yapılmış olup, vatandaşlarımızın mağduriyetleri giderilecektir” dedi.




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