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11 Temmuz 2017 13:41

Şehit annesi oğlunun mezarında “evladım” diyerek ağladı

Bolu’da 15 Temmuz şehitleri için düzenlenen programda, şehit polis memuru Ozan Özen’in annesi Emine Özen, oğlunun mezarı başında “evladım” diyerek gözyaşı döktü.

Şehit annesi oğlunun mezarında “evladım” diyerek ağladı

11 Temmuz 2017 13:41


Fetullahçı Terör Örgütü’nün 15 Temmuz’da giriştiği hain darbe girişiminin yıl dönümü dolayısıyla Bolu’da “15 Temmuz Şehiterini Anma ve Milli Birlik Günü Etkinliği” programı sabah saatlerinde şehitler mezarlığında başladı. Bolu Valisi Aydın Baruş, CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan, Bolu 2. Komando Tugay Komutanı Albay Muammer Alper, Belediye Başkanı ve şehit ailelerinin katıldığı program şehitler için okunan Kuran-Kerim’in ardından saygı duruşu, istiklal marşı ve şehit mezarlarına karanfil bırakılmasıyla devam etti.



Ozan Özen’in annesi gözyaşlarına boğuldu


15 Temmuz gecesi İstanbul’da şehit düşen polis memuru Ozan Özen’in ailesi oğullarını mezarına karanfil bırakılırken duygu dolu anlar yaşadılar. Ozan Özen’in annesi Emine Özen oğlunun mezarına karanfil bıraktığı sırada “evladım” diyerek gözyaşlarına boğuldu. Eşi Metin Özen’in sakinleştirmeye çalıştığı Emine Özen, “sözün ve acını bittiği bir şey bu” dedi. Baba Metin Özen ise, “devlet büyüklerimiz sağ olsun tören tanzim etti” şeklinde konuştu.


Program sonunda açıklama yapan Bolu Valisi Aydın Baruş, hüzünlü bir gün olduğunu ifade ederek, “Bundan bir yıl önce vatanımızın bütünlüğüne ve demokrasiye kasteden hainlere karşı şehitlerimiz göğüslerini siper ettiler. Geride bıraktıklarını düşünmeden bu fedakarlığı gösterdiler. Bugün rahat ortamda yaşıyorsak şehitlerimiz ve gazilerimiz sayesinde. 15 Temmuz’u unutmayacağımız gibi onları da unutmayacağız, unutturmayacağız. Bundan sonra 15 Temmuz’da olduğu gibi tüm vatandaşlarımızla tek yumruk halinde milli iradeye karşı yapılacak saldırılara hep birlikte karşı duracağız” dedi.




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