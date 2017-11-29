Servis aracı ile minibüs çarpıştı: 4 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Güngör B. idaresindeki 81 DB 288 plakalı boş yolcu otobüsü servisi ile Şehit Selen Paşa Caddesi’nden Taşhancılar Caddesi’ne çıkmakta olan Mehmet D. yönetimindeki 14 GA 822 plakalı minibüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yolcu otobüsü servisi devrildi. Kazada, minibüs ile servis aracının şoförleri ve minibüste bulunan Serranur Demir, Müşerref Demir yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.