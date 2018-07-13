Sivasspor, ikinci etap çalışmalarına Bolu’da devam ediyor

Sivas’ta iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini söyleyen Teknik Direktör Tamer Tuna, transfer çalışmalarının da sürdüğü belirtti.

Yeni sezon hazırlıklarına 2 Temmzu’da Sivas’ta başlayan Sivasspor, ikinci etap çalışmalarını Bolu’da sürdürüyor. Karaçayır Spor Kompleksi’nde antrenmanlarına devam eden Sivas, sabah idmanında ısınma koşusu, top kapma, pas ve kuvvet çalışması yaptı.

Antrenman sonrasında kamp çalışmaları ile ilgili bilgi veren Sivasspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, Bolu’daki koşulların iyi olduğunu belirterek, “Oldukça iyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Orada kaldığımız 8 gün boyunca ön hazırlığımızı ve adaptasyon aşamasını iyi geçtik. Açıkçası iyi de bir takımımız var. 3-4 takviye olduğunda ligdeki geçen seneki başarının üzerine daha iyi başarıyla devam edeceğini düşünüyorum. Hazırlıklarımız oldukça iyi geçiyor. Sivasspor’un önümüzdeki yıla özgü hedefleri burada yaptığımız ilk aşama çalışmaları ve ikinci aşama çalışmalarıyla istediğimiz planda devam ettiriyoruz. Umarız ki ligde de tüm hedefleri geçen yılın üzerine koyarak, hem oyun anlamında hem de sıralama anlamında daha iyi bir pozisyonda olmak istiyoruz” dedi.

Kamp döneminde hazırlık maçları yapacaklarını belirten Tuna, “Burada iki gün sonra Tractor Sazi takımıyla bir maç oynayacağız. Sonrasında 19’unda bir maçımız daha var. Sonrasında 2 hazırlık karşılaşmamız daha var. Bunlardan birisi Boluspor’la planlandı. İkincisini belki Sivas’ta yapacağız. Sonraki dönemde de Ankara’da katılacağımız TSYD Futbol Turnuvası var. Onunla da hazırlıklarımızı tamamlamış, lige en iyi şekilde girmiş olacağız” ifadelerini kullandı.

“Görüştüğümüz oyuncular var”

Transfer çalışmalarının devam ettiğini ve kamp döneminde aralarına katılacak oyuncular olacağını dile getiren Tamer Tuna, “Eksik mevkilerimiz var. Bunlarla ilgili çalışmalarımız hep vardı. Görüştüğümüz, pazarlık halinde olduğumuz oyuncular var. Yönetim benden önce de zaten iyi çalışmaktaydı. Onlara ve bizim planlarımıza dönük belli çalışmalar birleştirildi. Şu an o görüşmeler yapılıyor. Kamp döneminde aramıza katılan oyuncular olacaktır. Lig başlamadan bu tamamlamayı gerçekleştireceğiz. Lig başladıktan sonra da oraya bırakacağımız bazı eksikliklere dönük çalışmalara da devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Sivasspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, takımının ligdeki hedefiyle ilgili ise şunları kaydetti:

“İlk anlaştığımda da söylemiştim, Sivasspor takımının bugüne kadar bu imajı, iyi yönetim, iyi futbol anlayışı, ligden bir sezon düşmüş olsa da o coşkuyu hiç kaybetmeden hemen hak ettiği ve kendi pozisyonuna dönmüş olması büyük avantaj. Biz daha da üste çıkarmak istiyoruz bunu. Hem sıralama anlamında hem de her oynadığımız maçta taraftara zevk verecek, oyun anlayışıyla, skorlarla mesajımız olacak. Tüm hedefimiz bu.”