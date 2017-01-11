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11 Ocak 2017 17:09

Sokak ortasına bırakılan bebek arabası paniğe sebep oldu

Sokak ortasına bırakılan bebek arabası paniğe sebep oldu

11 Ocak 2017 17:09

Bolu’da sokak ortasına bırakılan bebek arabası Bolu Emniyeti’ni harekete geçirdi.
Edinilen bilgiye göre, Borazanlar Mahallesi Hürriyet Caddesi’nde iki kişi sokak arasına bir bebek arabasını bırakarak hızla uzaklaştı. İki kişinin koştuğunu gören mahalle sakinleri bebek arabasından şüphelenerek durumu polis ekiplerine ihbar ettiler.
Olay yerine gelen polis ekipleri bebek arabasını incelediği sırada başka bir ekip de arabayı sokağa bırakan şahısları buldu. Şahısların genel bilgi taramalarında herhangi bir olumsuzluğa rastlanmazken, bebek arabasında bilgisayar malzemeleri bulundu. Bebek arabası yapılan incelemenin ardından şahıslara teslim edildi.



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