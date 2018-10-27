Spor Toto 1. Lig: Boluspor: 0 - Gençlerbirliği: 1

Spor Toto 1.
Lig'in 10. haftasında Boluspor evinde karşılaştığı Gençlerbirliği'ne 1-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar
3. dakikada Sessegno'nun ceza sahası dışından sert şutunda top az farkla dışarı çıktı.
4. dakikada Sessegno'nun ceza sahası içine gönderdiği hava topuna yükselen İlhan Özek'in kafa vuruşudna top direkten döndü.
46. dakikada İshak Çakmak'ın ceza sahası dışından sert şutu kalenin üstünden az farkla auta çıktı.
59. dakikada Da Silva'nın ceza sahası içinde gönderdiği topta Sessegnon'nun şutu ağlarla buluştu. 0-1
Stat: Bolu Atatürk
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Ata Yıldırım, Deniz Caner Özaral
Boluspor: Gökhan Değirmenci, Uğur Akdemir, Dimov, Ümit Kurt, Ufuk Budak, Yusuf Emre Gültekin (Sebaihi dk. 71), Akabueze, İshak Çakmak, Melih Okutan, Guido (Burak Asan dk. 81), Özgür Can Özcan (Etoundi dk. 70)
Yedekler: Gökhan Köstereli, Diarra, Hayrullah Bilazer, Mustafa Durak
Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar
Gençlerbirliği: Hakan Arıkan, Ahmet Oğuz, Mert Çetin, Dos Santos, Alper Uludağ, Yasin Pehlivan, Bekir Yılmaz (Deniz Yılmaz dk. 66), Selçuk Şahin, Sessegnon, Ahmet İlhan Özek (Kari Arnason dk. 90), Da Silva (Matei dk. 79)
Yedekler: Emrullah Şalk, Halil İbrahim Pehlivan, Berat Ayberk Özdemir, Rahmetullah Berişbek
Teknik Direktör: Erkan Sözeri
Gol: Sessegnon (dk. 59) (Gençlerbirliği)
Sarı kartlar: Ahmet İlhan Özek, Yıldırım Mert Çetin, Deniz Yılmaz (Gençlerbirliği), Uğur Akdemir (Boluspor)