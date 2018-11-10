Spor Toto 1. Lig: Boluspor: 1 - Denizlispor: 2

Spor Toto 1.
Lig'in 12. haftasında Boluspor evinde karşılaştığı Denizlispor'a 2-1 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar
5. dakikada ceza sahası dışından İshak Çakmak'ın kullandığı serbest vuruşta kaleci topu yumruklayarak kornere çeldi.
35. dakikada orta sahadan aldığı topla rakip ceza sahasına kadar ilerleyen Guido Koçer'in kale önüne gönderdiği topa ters vuruş yapan Denizlisporlu İsmail Aissati topu kendi kalesine gönderdi. 0-1
57. dakikada Denizlispor atağında ceza sahası içinde topla buluşan Burak Çalık'ın şutu az farkla dışarı çıktı.
60. dakikada ceza sahası içine gelen ortaya yükselen Recep Niyaz'ın yaptığı kafa vuruşunda top ağlara gitti. 1-1
69. dakikada Boluspor savunmasının arkasına gönderilen topla buluşan Burak Çalık, topu ağlara gönderdi. 1-2
70. dakikada Boluspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, maçın hakemi tarafından tribüne gönderildi.
88. dakikada Denizlispor ceza sahası içinde oluşan karambolde topla buluşan Özgür Can Özcan'ın şutu üst direkten geri döndü.
Hakemler: Serkan Tokat, Önder Yılmaz, Ömer Tevfik Özkoç
Boluspor: Gökhan Değirmenci, Uğur Akdemir, Diarra, Ümit Kurt, Ufuk Budak, İshak Çakmak, Umut Gündoğan (Sebaihi dk. 80 ?), Akabueze, Melih Okutan (Burak Asan dk. 65), Guido (Mustafa Durak dk. 85 ?), Özgür Can Özcan
Yedekler: Gökhan Köstereli, İsmail Haktan Odabaşı, Etoundi, Dimov
Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar
Denizlispor: Stackhowiak, Alperen Babacan, Taha Can Velioğlu, Abdulkerim Bardakçı, Kerem Can Akyüz, Deniz Vural (Ziya Alkurt dk. 46), Mbamba, Burak Çalık (Gökhan Süzen dk. 90 ?), İsmail Aissati (Burak Altıparmak dk. 83 ?), Recep Niyaz, Mehmet Akyüz
Yedekler: Asil Kaan Güler, Tisdell, Cenk Güvenç, Muhammed Himmet Ertürk
Teknik Direktör: Yücel İldiz
Goller: İsmail Aissati (dk. 35 k.k.) (Boluspor), Recep Niyaz (dk. 60), Burak Çalık (dk. 69) (Denizlispor)
Kırmızı kart: İshak Çakmak (dk. 30) (Boluspor)
Sarı kartlar: Uğur Akdemir, İshak Çakmak, Umut Gündoğan, Gökhan Değirmenci,Özgür Can Özcan (Boluspor) Mehmet Akyüz, Ziya Alkurt (Denizlispor)