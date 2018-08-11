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11 Ağustos 2018 21:30

Spor Toto 1. Lig: Boluspor: 1 - Osmanlıspor: 0

Spor Toto 1.

Spor Toto 1. Lig: Boluspor: 1 - Osmanlıspor: 0

11 Ağustos 2018 21:30

Lig’in ilk haftasında kendi evinde Osmanlıspor’u ağırlayan Boluspor, sahadan 1-0’lık galibiyetle ayrıldı.



Maçtan dakikalar


12. dakikada sol kanattan yapılan ortada Cikalleshi’nin kafa vuruşunu kaleci Gökhan güçlükle kornere çeldi.


13. dakikada topu ceza sahası içine taşıyan Mustafa Durak’ın pasında gelişine vuran Melih topu ağlara gönderdi. 1-0


18. dakikada ceza sahası içine derinlemesine pasta topla buluşan Cikalleshi’nin şutu kaleci Gökhan’da kaldı.


67. dakikada Muhammed Bayır’ın ceza sahası içerisine gönderdiği hava topuyla göğsünde yumuşatan Mertan’ın röveşatasını kaleci Gökhan kornere çeldi.


76. dakikada Sebaihi’nin ceza sahası çizgisine yakın bölgeden kullandığı serbest vuruşta top yan direkten döndü.



Stat: Bolu Atatürk


Hakemler: Kutluhan Bilgiç xx, Bahtiyar Birinci xx, Hüsnü Emre Çelimli xx


Boluspor: Gökhan Değirmenci xx, Diarra xx, Melih Okutan xxx (Sebaihi dk. 68 x), Akabueze xx, İshak Çakmak xx, Uğur Akdemir xx, Özgür Can Özcan xx, Yusuf Emre Gültekin xx (Guido Koçer dk. 90 ?), Cengiz Umut Meraş xx, Ümit Kurt xx, Mustafa Durak xx (Burak Asan dk. 82 x)


Yedekler: Gökhan Köstereli, İsmail Haktan Odabaşı, Ufuk Budak, Daniel Dimov


Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar


Osmanlıspor: Abdülaziz Demircan xx, Ndiaye xx, Salih Zafer Kurşunlu xx, Beykan Şimşek xx (Sharafad dk. 46 xx), Caner Arıcı xx, Ceyhun Gülselam xx, Furkan Özçal xx, Regattin xx, Muhammed Bayır xx, Cikalleshi xx (Sinan Kurt dk. 66 xx), Tugay Kaçar xx (Mertan Sinan Öztürk dk. 46 x)


Yedekler: Ahmet Eyüp Türkaslan, Ali Ülgen, Lembi, Oğuzhan Erdoğan


Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay


Gol: Melih Okutan (dk. 13) (Boluspor)


Sarı kartlar: Caner Arıcı, Muhammed Bayır (Osmanlıspor), Özgür Can Özcan (Boluspor)




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