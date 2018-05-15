Spor Toto 1. Lig Play-off: Boluspor: 1 - Gazişehir Gaziantep: 3

Lig Play-off yarı final ikinci maçında Boluspor’u 3-1 yenen Gazişehir adını finale yazdıran taraf oldu.
Maçtan dakikalar
8. dakikada Poepon’un ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruş az farkla auta gitti.
13. dakikada Gazişehir Gaziantep’in kullandığı kornerde Boluspor defansı topu ceza sahası dışına gönderdi. Ceza sahası dışında topla buluşan Jefferson’ın sert şutu ağlara gitti. 0-1
23. dakikada topla birlikte ceza sahası içine giren Umut Meraş’ın sert şutu yan ağlarda kaldı.
43. dakikada Gazişehir Gaziantep’in geliştirdiği atakta topla buluşan Rodriguez’in ceza sahası içinden sert şutu ağlara gitti. 0-2
48. dakikada Melih Okutan’ın ceza sahası içinde verdiği pasta kaleciyle karşı karşıya kalan Göksu Alhas’ın şutunu kaleci Adam kornere çeldi.
49. dakikada Boluspor defansını çalımlayarak kaleciyle karşı karşıya kalan Rodriguez’in şutu yan direkten auta çıktı.
56. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Melih’in ceza sahası içine gönderdiği topa gelişine vuran Guido Koçer topu ağlara gönderdi. 1-2
59. dakikada ceza sahası içinde Akabueze’nin pasında topla buluşan Melih’in şutunda top defansa çarparak kornere çıktı.
63. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Serdar Deliktaş’ın şutu yan direkte auta gitti.
89. dakikada ceza sahası içinde Renato’nun Tugay Kaçar’a müdahalesinde hakem penaltı noktasını gösterdi. İtirazlar üzerine VAR’a bakan hakem Ümit Öztürk, kararını geri alarak Tugay Kaçar’a sarı kart gösterdi.
90+2. dakikada Yusuf Emre Gültekin’in ceza sahası içinde Serdar Deliktaş’a yaptığı müdahalede hakem penaltı noktasını gösterdi.
90+3. dakikada Özgür Can Özcan’ın kullandığı penaltıda top ağlara gitti. 1-3
Stat: Bolu Atatürk
Hakemler: Ümit Öztürk xx, Mehmet Cem Hanoğlu xx, Osman Gökhan Bilir xx
Boluspor: Gökhan Değirmenci xx, Göksu Alhas xx (Sefa Yılmaz dk. 67 x), Alim Öztürk xx, Renato Arabi xx, Umut Meraş xx, İshak Çakmak xx, Andre Santos xx (Akabueze dk. 46 xx), Yusuf Emre Gültekin xx, Guıdo Koçer xxx, Mustafa Durak xx (Melih Okutan dk. 46 xx), Poepon xx
Yedekler: Ertuğrul Taşkıran, Özgür İleri, İrfan Başaran, Franco, Ahmethan, Burak, Caner
Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar
Gazişehir Gaziantep: Adam xx, Uğur Akdemir xx (Serdar Deliktaş dk. 62 x), İsmail Konuk xx, Ahmet Kesim xx, M. Erdem Uğurlu xx, Jefferson xxx, Segbefia xx (Tugay Kaçar dk. 73 x), Gökhan Alsan xx (Webo dk. 90 x), Yasin Palaz xx, Rodriguez xxx, Özgür Can Özcan xx
Yedekler: Necati Yılmaz, Murat Ceylan, Mustafa Keskin, M. Himmet, Okan, Özgür Özkaya, Sinan
Teknik Direktör: Erkan Sözeri
Goller: Jefferson (dk. 13), Rodriguez (dk. 43), Özgür Can Özcan (dk. 90+3) (Gazişehir Gaziantep) Guido Koçer (dk. 56) (Boluspor)
Sarı Kartlar: Alim Öztürk, Cengiz Umut Meraş, Sefa Yılmaz (Boluspor), Uğur Akdemir, Segbefia, Özgür Can Özcan, Jefferson, Tugay Kaçar (Gazişehir Gaziantep)