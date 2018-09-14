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Su kuyusuna düşen ineği itfaiye ekipleri kurtardı

Bolu’da, 4 metrelik derinlikteki su kuyusuna düşen inek itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Bolu'da, 4 metrelik derinlikteki su kuyusuna düşen inek itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sahibine teslim edildi.


Edinilen bilgiye göre, Bolu merkeze bağlı Kındıra Köyü Ecirler Mahallesi'nde yaşayan Hayrettin Aslan'a ait inek, evin yakınlarında otladığı sırada 4 metre derinlikteki su kuyusuna düştü. İneğin su kuyusuna düştüğünü gören Aslan, Bolu Belediyesi İtfaiye ekiplerinden yardım istedi.


Köye giden ekipler, su kuyusuna düşen ineği halat yardımıyla kurtararak sahibine teslim etti.

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