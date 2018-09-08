Suç makinesi hırsızlar ateş açılarak durduruldu

Olayda, kurşunların isabet ettiği 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Alpagutbey Mahallesi’nde bir inşaattan hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Hırsızlık yapıldığı iddia edilen inşaata gelen ekipler, malzemelerin doldurulduğu minibüsü tespit etti. Polislerin kendilerini gördüğünü fark eden hırsızlar minibüsle hızla hareket ettiler.

Polis ekipleri ile dur ihtarına uymayan hırsızlar arasında yaklaşık 10 kilometre boyunca kovalamaca yaşandı. İçerisinde çaldıkları malzemelerle dolu minibüsle kontrolsüz bir şekilde hız yapan hırsızlar D-100 Karayolu yan yola girdiklerinde polis ekipleri tarafından durması yönünde sesli olarak defalarca uyarıldı.

Tüm ihtarlara rağmen durmayan hırsızlardan Müslüm K. isimli sürücünün elinde silaha benzer bir aletin olduğunu gören ekipler, önce havaya daha sonra da aracın lastiklerine ateş ettiler. Kurşunları minibüsün lastiklerine isabet etmesi sonucu minibüs durduruldu.

Ekipler, araçta bulunan Müslüm K. ve Arif Ö. isimli hırsızları gözaltına almak için minibüsün yanına gittiklerinde, sürücü Müslüm K.’nin yaralandığını gördüler. Müslüm K., polis ekipleri tarafından olay yerine çağrılan 112 Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Tıp Fakültesi Acil Servisi’ne kaldırıldı.

Müslüm K. ve Arif Ö.’nün aralarında hırsızlığın da olduğu 13 farklı suçtan kayıtları olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.