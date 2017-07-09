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09 Temmuz 2017 15:09

Suçüstü yakalanan hırsız tutuklandı

Bolu’da, hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Suçüstü yakalanan hırsız tutuklandı

09 Temmuz 2017 15:09


Edinilen bilgiye göre, Bolu ve farklı illerde hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarına karıştığı iddia edilen Serdar F. isimli şahıs İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekipleri tarafından yapılan takip sonucu Borazanlar Mahallesi’nde girdiği bir evde hırsızlık yaparken suçüstü yakalandı. Üzerinde yapılan aramada sahte kimlik kullandığı tespit edilen Serdar F.’nin 9 ayrı suçtan arandığı ifade edildi.


Emniyette ifadesi alınan Serdar F., sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.




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