Suçüstü yakalanan hırsız tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Bolu ve farklı illerde hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarına karıştığı iddia edilen Serdar F. isimli şahıs İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekipleri tarafından yapılan takip sonucu Borazanlar Mahallesi’nde girdiği bir evde hırsızlık yaparken suçüstü yakalandı. Üzerinde yapılan aramada sahte kimlik kullandığı tespit edilen Serdar F.’nin 9 ayrı suçtan arandığı ifade edildi.

Emniyette ifadesi alınan Serdar F., sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.