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14 Temmuz 2018 14:32

Takla atan otomobilde 2’si çocuk 5 kişi yaralandı

Bolu’da, TEM Otoyolu üzerinde kontrolünü kaybeden otomobilin çarpmasıyla takla atan başka bir otomobildeki 2’si çocuk 5 kişi yaralandı.

Takla atan otomobilde 2’si çocuk 5 kişi yaralandı

14 Temmuz 2018 14:32

Kazada, yola yayılan Türk bayrakları sağlık ve trafik ekipleri tarafından hassasiyet gösterilerek toplandı.


Kaza, TEM Otoyolu Ankara istikameti Köroğlu rampasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Kenan Kule idaresindeki otomobil önünde seyreden başka bir otomobilin ani şerit değiştirdiği sırada kontrolden çıkarak aynı istikamette seyir halinde olan Sinan Yağcı yönetimindeki 34 AFJ 122 plakalı otomobile çarptı.


Yağcı idaresindeki otomobil çarpmanın etkisiyle emniyet şeridinde takla attı. Ters dönmüş halde bulunan otomobildeki Sinan Yağcu, çocuklar 3 yaşındaki Emir Yağcı, 5 yaşındaki Çağatay Yağcı, Özcan Yağcı ve Fatmagül Yağcı yaralandı.


Olay yerine sevk edilen UMKE ve 112 Sağlık ekipleri tarafından yaralı halde otomobilden çıkarılan yaralılar ilk müdahalelerinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi ve Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisi’ne kaldırıldılar.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


UMKE ve polisin bayrak hassasiyeti


Kazada takla atan otomobilin içerisinde bulunan Türk bayraklarının yerde olduğunu gören olay yerindeki trafik polisi ve UMKE personeli, büyük bir hassasiyet göstererek bayrakları yerden aldılar.




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