Tarihi Taşhan, restorasyon çalışmalarının ardından turizme kazandırılacak

Bolu'da, 1804 yılında yılında yaptırılan tarihi Yukarı Taşhan, restorasyon çalışmalarının ardından 18 odalı butik otel olarak turizme kazandırılacak.

Bolu'da, Büyük Cami Mahallesi'nde bulunan ve 1804 yılında inşa edilen Yukarı Taşhan, Bolu Belediyesi tarafından Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden alınarak restore edildikten sonra 18 odalı butik otel olarak turizme kazandırılacak.

Osmanlı Devleti'nin ticaret kervanlarının konaklama ihtiyacının karşılanması açısından önemli bir durak noktası olarak geçmişte kullanılan 2 katlı Yukarı Taşhan'ın otel olarak restore edilmesiyle ilgili açıklamalarda bulunan Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, projenin şu an Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün onay aşamasında olduğunu söyledi.

Uzun yıllardır, içerisinde bulunan kitap, tesbih, koku satışı yapan vatandaşlar tarafından işmerkezi olarak kullanılan 214 yıllık tarihi Yukarı Taşhan'ın otel yapılmasıyla ilgili açıklamlarda bulunan Başkan Yılmaz, “Öncelikle Bolu'nun geleceği spor, sağlık, turizm ve üniversite kenti olacak. Herşey bu amaca yönelik. Gölcük'e, Yedigöller'e ve Abant'a yurtiçinden ve yurtdışından çok yoğun misafir geliyor. Ama bunların Bolu'yla bütünleşmesini sağlamamız gerekiyor. Biz ilk günden bu yana Bolu'daki Aşağı Taşhan'ı restore edip Yukarı Taşhan'ı da restore ederek turizme nasıl kazandırabiliriz, Yurkarı Çarşı'yı da arasta çarşısı olarak nasıl tanzim ederiz ki turizm kentiyle bunları nasıl bağdaştırabiliriz diye çalışıyoruz. Göreve geldiğimiz ilk günden beri bu çalışmalarımızı sürdürüyoruz” şeklinde konuştu.

“Yıl sonu itibariyle ihalesi yapılacak”

Yukarı Taşhan'ı bitişiğinde bulunan Aşağı Taşhan ile birleştirmek istediklerini kaydeden Başkan Yılmaz, “Aşağı Taşhan vatandaşımızındı. Vatandaştan satın aldık. Restorasyonu yaptırdık ve işletme olarak çalışıyor. Yukarı Taşhan ile Aşağı Taşhan'ı birleştirmek istiyoruz. Yukarı Taşhan'da bazıları kitap ve tesbih satıyor. Onların da sıkıntıya düşmemesi için onlara bir başka yer yaptık. Arasta çarşısı içerisindeki bir bölgeye onları taşıyacağız. Şu an Yukarı Taşhan Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün. Aşağı Taşhan'ın ise mülkiyeti bizim. İkisini birleştireceğiz. Diyarbakır'daki Hasan Paşa Konağı gibi olmasını arzu ediyorduk. Burası öyle bir işlesin ki, dışarıdan insanlar buraya yemek yemeye, kalmaya gelsinler. Zaten Taşhan'ın özelliği, eskiden ticaret erbabı hayvanların üzerindeki yükleriyle geldiklerinde, aşağıda hayvanlarının kaldığı, yukarıda da odalarda insanların otel olarak misafir edildiği yerlerdi. Yukarı Taşhan ile Aşağı Taşhan arasındaki ilişkinin projesi de hazır. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden bunu aldığımız zaman 18 odalı bir otelle Aşağı Taşhan birleştiğinde, kafeteryası, sosyal tesisiyle müşterek bir alanı oluşturmaya çalışacağız. Yıl sonu itibariyle de ihalesi yapılacak. İhale yapıldıktan sonra iş bitecektir diye bekliyoruz” ifadelerini kullandı.