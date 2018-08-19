Diğer
Kategoriler
19 Ağustos 2018 15:45

Tatilciler 35 kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu

Bolu’da bayram tatili nedeniyle memleketlerine giden tatilciler TEM otoyolu ve D-100 karayolu Ankara istikametinde yaklaşık 35 kilometrelik araç kuyrukları oluşturdu.

Tatilciler 35 kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu

19 Ağustos 2018 15:45


Edinilen bilgiye göre, yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle Batı illerinden Anadolu’ya giden tatilcilerin oluşturduğu trafik yoğunluğu Bolu’da devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Cuma günü akşam saatlerinde başlayan yoğunluk, bugün de TEM otoyolu Bolu Dağı mevkiinden başlayarak, Yeniçağa ve Gerede mevkiilerinde artarak sürüyor.


Özellikle bağlantı yollarında durma noktasına gelen trafik nedeniyle TEM otoyolu Ankara istikametinde 20, yine önemli karayollarından olan D-100’de ise yaklaşık 15 kilometrelik araç kuyrukları meydana geliyor.


Trafiği çile olarak nitelendiren tatilciler uzun kuyruklar nedeniyle araçlarından inerek otoyol üzerinde bir süre yürüdükten sonra tekrar araçlarına biniyor. Havanın da sıcak olması nedeniyle bazı araçlarda hararet nedeniyle arızalar oluşması da trafiğin aksamasına neden oluyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BOLU HABERLERİ
BOLU HAVA DURUMU
29
°
C
Az Bulutlu
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    29°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    30°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    30°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç