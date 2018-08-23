Kuyruk nedeniyle bazı tatilciler araçlarını yol kenarına park ederek, tabiat parkına yürüyerek gitmeyi tercih etti.

Bolu’da, doğa turizmi tutkunlarının gözde merkezi olan Abant Tabiat Parkı, Kurban Bayramı tatilinde ziyaretçilerin akınına uğradı. Binlerce tatilcinin yeşillikler içinde vakit geçirmek için geldiği Tabiat Parkı yolunda yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyrukları oluştu.

Oluşan trafik nedeniyle bazı tatilciler araçlarını yol kenarında bulunan ormanlık alanlara park ederek yaklaşık 2 kilometrelik yolu yürüyüp, Abant Tabiat Parkı’na girdiler. Tabiat Parkı’na yürüyerek gitmeyi tercih eden Ersin ailesi, yoğunluktan sıkıldıkları için bebekleriyle birlikte yol boyunca yürüdüler.

Tabiat Parkı’na ulaşan tatilciler bol bol hatıra fotoğrafı çektirerek, atlarla göl turu atarak ve piknik yaparak keyifli anlar yaşadılar. Yeni evlenen çiftler de düğün öncesi fotoğraflarını çektirmek için Abant Tabiat Parkı’nı tercih ettiler.