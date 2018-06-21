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21 Haziran 2018 14:26

Tedavi edilen atmaca doğaya salındı

Bolu’da, kargaların saldırısı sonucu yaralanan atmaca, tedavi edildikten sonra tekrar doğaya salındı.

Tedavi edilen atmaca doğaya salındı

21 Haziran 2018 14:26


Edinilen bilgiye göre, Sümer Mahallesi’nde bulunan İzzet Baysal Anadolu Lisesi bahçesinde kargaların saldırısı sonucu yaralandığı düşünülen atmaca cinsi kuş, okulun temizlik görevlisi tarafından bulunarak muhafaza altına alındı. Temizlik görevlisinin ihbarı üzerine okula gelen Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, yaralı kuşu tedavi etmek üzere götürdüler.


Yaralı atmaca, yetkililer tarafından tedavi altına alındı. Kısa sürede tekrar uçabilir hale gelen atmaca, Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından tekrar doğaya salındı.




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