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04 Ağustos 2018 13:25

Tellere takılan şahini, orman işçileri kurtardı

Bolu’da dikenli tellere takılan ve yaralanan şahin, bölgede çalışan orman işçileri tarafından kurtarılarak koruma altına alındı.

Tellere takılan şahini, orman işçileri kurtardı

04 Ağustos 2018 13:25

Kurtarma anları cep telefonu kamerası ile kaydedildi.


Olay, Bolu’nun Berk Yaylası’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ardıç ağaçlarının olduğu bölgede damgalama yapan işçiler iş dönüşünde yol kenarında bulunan dikenli tellere bir şahinin çırpındığını fark etti. Şahinin takıldığı dikenli tellerden kurtulamadığını gören işçiler, telleri kerpeten ile keserek şahini takıldığı yerden kurtardı.


Kurtarıldıktan sonra işçiler tarafından plastik kasa içerisine koyulan ve pet şişe ile su verilen yaralı şahin daha sonra tedavisinin yapılması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne getirildi. Burada yetkililere teslim edildi. Kanadından yaralanan şahin tedavisinin ardından doğal yaşama geri bırakılacak.


Öte yandan, şahinin kurtarılması ve pet şişeden su içirilmesi işçiler tarafından saniye saniye cep telefonu kamerası ile kayıt altına alındı.




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