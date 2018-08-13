Diğer
Kategoriler
13 Ağustos 2018 17:02

TEM Otoyolu’nda feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı

Bolu’da, TEM Otoyolu’nda seyir halindeyken bariyerlere çarparak takla atan otomobildeki aileden 1 yaşındaki bebek ile annesi öldü, 4 kişi ağır yaralandı.

TEM Otoyolu’nda feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı

13 Ağustos 2018 17:02


Kaza, saat 15.10’da TEM Otoyolu Ankara İstikameti Yeniçağa mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Musa Yolcu idaresindeki 46 U 2626 yönetimindeki otomobil, Yeniçağa bağlantı yolunun yaklaşık 1 kilometre ilerisinde kontrolden çıkarak sol şeritte bulunan bariyerlere çarptı. Bariyerleri parçalayan otomobil daha sonra takla atarak yolun sağ şeridinde bulunan bariyerlere vurarak durabildi.


Hurdaya dönen otomobilde bulunan 39 yaşındaki anne Zeynep Yolcu olay yerinde, 1 yaşındaki bebeği Zeynep Sare Yolcu ise, ambulansla hastaneye götürüldüğü sırada hayatını kaybetti. Seyir halindeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan, sürücü Musa Yolcu ile otomobildeki çocukları Ahmet Hilmi Yolcu, Ayşegül Buse Yolcu ve Melike Nisa Yolcu, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Bolu ve Gerede’deki hastanelere kaldırıldılar.


Kaza nedeniyle tek şeride düşen TEM Otoyolu Ankara istikameti, otomobilin kaldırılmasıyla tekrar normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BOLU HABERLERİ
BOLU HAVA DURUMU
29
°
C
Az Bulutlu
  • Salı
    Az Bulutlu
    29°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    32°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    32°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç