Diğer
Kategoriler
01 Eylül 2018 22:57

TEM Otoyolunda zincirleme trafik kazası: 8 yaralı

Bolu’da, TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli mevkiinde kamyonet ve 5 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 5’i çocuk 8 kişi yaralandı.

TEM Otoyolunda zincirleme trafik kazası: 8 yaralı

01 Eylül 2018 22:57


Edinilen bilgiye göre, TEM Otoyolu İstanbul istikametine seyir halinde olan Fikret Öncü idaresindeki kamyonetle, Ünal Akbalık, Bekir Tamer, Yasin Düger ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil Bolu-Düzce il sınırında çarpıştı.


Zincirleme trafik kazasında ismi öğrenilemeyen otomobil sürücüsü ile diğer araçlarda bulunan Ünal, Irmak Bera, Bahar, Yağmur ve Liva Akbalık ile Gürkan ve Tuana Öncü yaralandı.


Yaralılar olay yerine sevk edilen 112 Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalelerinin ardından Düzce’de bulunan hastanelere kaldırıldılar.


Kazada, tek şeritten sağlanan trafik nedeniyle otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların olay yerinden kaldırılmasıyla trafik tekrar normale döndü.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BOLU HABERLERİ
BOLU HAVA DURUMU
31
°
C
Az Bulutlu
  • Pazar
    Az Bulutlu
    31°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    33°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    33°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç