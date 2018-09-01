TEM Otoyolunda zincirleme trafik kazası: 8 yaralı

Edinilen bilgiye göre, TEM Otoyolu İstanbul istikametine seyir halinde olan Fikret Öncü idaresindeki kamyonetle, Ünal Akbalık, Bekir Tamer, Yasin Düger ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil Bolu-Düzce il sınırında çarpıştı.

Zincirleme trafik kazasında ismi öğrenilemeyen otomobil sürücüsü ile diğer araçlarda bulunan Ünal, Irmak Bera, Bahar, Yağmur ve Liva Akbalık ile Gürkan ve Tuana Öncü yaralandı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen 112 Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalelerinin ardından Düzce’de bulunan hastanelere kaldırıldılar.

Kazada, tek şeritten sağlanan trafik nedeniyle otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların olay yerinden kaldırılmasıyla trafik tekrar normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.