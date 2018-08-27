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27 Ağustos 2018 18:27

TEM’in üzerinde bulunan AVM’ye bayram tatilinde 800 bin kişi geldi

Bolu’da, TEM Otoyolu üzerinde bulunan Highway Alışveriş merkezine bayram tatili boyunca 800 bin kişi giriş yaptı.

TEM’in üzerinde bulunan AVM’ye bayram tatilinde 800 bin kişi geldi

27 Ağustos 2018 18:27


Bolu Dağı TEM Otoyolu üzerinde bulunan Avrupa’nın en büyük otoyol tesisi Highway Outlet Alışveriş Merkezi’ni Kurban Bayramı tatili boyunca 800 bin kişi ziyaret etti. Kurban Bayramı dönemi için hazırlıklarını günler öncesinden tamamlayan, Alışveriş ve Yaşam Merkezi HighWay Outlet, 9 günlük bayram tatili boyunca 800 bin kişiyi ağırlayarak ziyaretçilerine bayram keyfini doya doya yaşattı. Bayram tatiline denk gelen iki haftasonu boyunca çocuklara yönelik eğitici ve eğlendirici atölyelerle çocukların bayram keyfi ikiye katlandı.


Mağazaların bayrama özel düzenlemiş oldukları ekstra indirim ve kampanyalarla alışveriş keyfi doya doya yaşanırken, sabahın erken saatlerinden itibaren Alışveriş Merkezindeki ziyaretçi yoğunluğu kendini göstererek ön ve arka otoparklar yüzde yüz doluluğa ulaşmış oldu. Her bayram ziyaretçi rekorlarına imza atan HighWay Outlet, hem Avrupa’nın en büyük otoyol alışveriş merkezi hem de Türkiye’nin Alışveriş ve Yaşam Merkezi olduğunu bir kez daha göstermiş oldu.




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