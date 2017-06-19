Termal kasabada semazen gecesi izleyenleri büyüledi

Bolu’da, 450 bin metrekare arazi üzerine doğayla iç içe zaman geçirilebilecek bir şekilde kurulan Narven Termal Kasaba, Ramazan ayı boyunca her yaştan ziyaretçisine hitap eden etkinliklerle eski gelenekleri yaşatmaya devam ediyor. Semah gösterileri ve macuncular gibi eski dönem Ramazan ayı etkinlikleriyle “nerede o eski Ramazanlar” diyen vatandaşları geçmişe götüren Narven Termal Kasaba, genç ziyaretçileri için de eski gelenekleri öğretici bir Ramazan ayı geçirtiyor.

İçerisinde bin 200 konut, 150 yataklı otel, kongre merkezi ve fizik tedavi hastanesinin olduğu Narven Termal Kasaba’da ikinci Ramazan ayını geçirdiklerini belirten Narven Termal Kasaba Genel Müdürü Serdar Yıldız, “bizi mottomuz 3 nesil 4 mevsim tatil. Biz bu mottomuzu söylerken sadece eğlenceden ve zaman geçirmekten bahsetmiyoruz. Kültürümüzü de gelecek nesillere aktarmaktan bahsediyoruz. Bu kapsamda yapmış olduğumuz semah gösterilerimizi, macuncularımızı ve eski geleneklerimizi burada yaşatıyoruz” dedi.

Metropollerde sıkılmış insanların buraya gelerek ağaca ve ormana dokunmalarını istediklerini ifade eden Yıldız, şunları kaydetti:

“Bir buçuk yıldır hizmet verdiğimiz termal kasabada hizmetimizi en iyi şekilde ilerletmeye devam ederken diğer yandan da yatırımlarımıza devam ediyoruz. Şu anda 400 konutla 12 bin 500 metrekarelik ıslak alanımızda hizmetteyiz. Bu, yatırımımızın yüzde 30’una tekabül ediyor. Geriye kalan yüzde 70’lik yatırım var. yaklaşık 1-1.5 ay içerisinde eğlence macera parkı hizmete alacağız. Buradaki hedefimiz metropollerden sıkılmış olan insanları ağaca, ormana dokundurmak. Kuracağımız eğlence macera parkı sayesinde de bunu çok iyi şekilde yapacağımıza inanıyoruz.”