Terör olayları sonrasında Bolu’da önlemler arttırıldı

Son zamanlarda artan terör olayları sonrasında Bolu’da güvenlik önlemleri arttırılırken, polis özel harekat ekipleri Bolu Valiliği’nin önünde nöbet tutuyor.

Bolu kent merkezinde güvenlik önlemleri arttırıldı. Bolu Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent merkezinin girişlerinde şüpheli görülen araç ve şahısları incelerken, Bolu Valiliği ve Bolu Adliyesi çevresinde tedbirler üst seviyeye çıkartıldı. İstanbul’dan gelen polis özel harekat ekipleri, Bolu Valiliği’nin önünde güvenlik önlemi aldılar. Uzun namlulu silahlarla nöbet tutan özel harekat ekipleri vatandaşların da ilgisini çekti.