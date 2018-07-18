Kaza, saat 14.00 sıralarında Bolu’nun Abant yolu Dereceören mevkiinde bulunan bir tali yolda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre S.A. idaresindeki 34 YNR 40 plakalı otomobil tali yolda ilerken, aynı yol üzerinde ters yönde gelen sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir tır ile karşılaştı. S.A. dar yolda otomobili ile geçmeye çalışırken tırın kendisini sıkıştırması sonucu yolun kenarında bulunan fabrikanın bahçesine yuvarlandı. O sırada kazayı fark eden fabrika çalışanları tarafından 112 Acil Yardım ekiplerine haber verilirken, otomobilde bulunan yaralılar da dışarıya çıkarıldı.

İhbar üzerine kaza alanına sevk edilen sağlık ekipleri, otomobilde yaralı haldeki T.Ç. adlı bebek ile sürücü S.A. ve ismi öğrenilemeyen iki yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar daha sonra ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Yaralıların durumunun iyi olduğu kaydedildi.

Kaza sonrası otomobilin yoldan çıkmasına sebep olan tır olay yerinden ayrılırken, jandarma ekipleri tarafından kaza hakkında inceleme başlatıldı.