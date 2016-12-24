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24 Aralık 2016 15:28

TFF 1. Lig

TFF 1. Lig

24 Aralık 2016 15:28

TFF 1. Lig’in 16. haftasında Boluspor, evinde karşılaştığı Evkur Yeni Malatyaspor’a 5-1 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar
5. dakikada İrfan Başaran’ın ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta kaleci Erdi son anda topu çıkardı.
9. dakikada İrfan’ın kullandığı kornerde ceza sahası içinde topla buluşan Eren’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1
15. dakikada Hakan’ın Yeni Malatyaspor savunmasının arkasına gönderdiği topla buluşan Diarra, sert bir şutla topu ağlara gönderdi. 1-1
18. dakikada Caner topla birlikte sağ kanattan Boluspor ceza sahasına yöneldi. Caner’in ceza sahası içine gönderdiği hava topunda Eren’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-2
25.dakikada Caner’in Boluspor ceza sahası içine sağ kanattan yerden açtığı ortada topa bekletmeden vuran İrfan’ın sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-3
41. dakikada Pereira’nın ceza sahasına derinlemesine gönderdiği pasta topla buluşan Eren’in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-4
71.dakikada, Boluspor ceza sahası içindeki karambolde topla buluşan Pereira’nın şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-5
90. dakikada Sinan’a yaptığı sert müdahale sonrasında hakem Diarra’yı kırmızı kartla oyundan çıkardı. Sakatlanan Sinan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Stat: Bolu Atatürk
Hakemler: Alper Ulusoy xx, Volkan Narinç xx, İbrahim Bozbey xx
Boluspor: Erdi Yokuşlu x (Melih Ağa dk. 59 x), Renato Arapi xx, Diarra xx, Özgür Özkaya xx, Furkan Şeker xx, Hakan Arslan xx (İsmail Yıldırım dk. 31 x), Yusuf Emre xx, Özgür İleri xx (Andre Santos dk. 46 xx), Murat Yıldırım xx, Emre Kılınç xx, Poepon xx
Yedekler: Necati, Fatih, Umut, Cumali
Teknik Direktör: Fuat Çapa
Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir xx, Caner Arıcı xxx, Sadık Çiftpınar xxx, Murat Akça xxx, Mehmet Sak xxx (Osman Fırat dk. 77 x), Azubuike xx, Sedat Ağçay xxx, Pereira xxx (Sinan Özkan dk. 73 xx), İrfan Başaran xxx (Sunday Mba dk. 83 x), Diabang xxx, Eren Tozlu xxx
Yedekler: Hakan, Yiğitcan, Erkan, Rahman
Teknik Direktör: İrfan Buz
Goller: Eren Tozlu (dk. 9, 18 ve 41), İrfan Başaran (dk. 25), Pereira (dk. 71) (Evkur Yeni Malatyaspor), Diarra (dk. 15) (Boluspor)
Kırmızı Kart: Diarra (dk. 90+1) (Boluspor)
Sarı kart: Diarra, Özgür Özkaya, Andre Santos, Murat Yıldırım (Boluspor), Pereira, Mehmet Sak, Azubuike, Caner Arıcı, Sedat Ağçay (Evkur Yeni Malatyaspor)



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