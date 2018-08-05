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05 Ağustos 2018 13:19

Tıra çarparak takla atan otomobilde 1 kişi öldü 4 kişi yaralandı

Bolu’da, TEM Otoyolu üzerinde önünde seyreden tıra çarptıktan sonra takla atan otomobildeki 2 çocuk annesi Pervin Sağlam yaşamanı yitirdi, 4 kişi yaralandı.

Tıra çarparak takla atan otomobilde 1 kişi öldü 4 kişi yaralandı

05 Ağustos 2018 13:19


Kaza, TEM Otoyolu Bolu Batı Gişelerine 500 metre uzaklıkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Koray Kuzu idaresindeki 41 ABA 805 plakalı otomobil İstanbul istikametine seyir halinde olduğu sırada, aynı yönde ilerleyen İbrahim Rende yönetimindeki 31 E 0225 plakalı tıra çarparak takla attı.


Kazada, takla atarak ters dönen otomobildeki 2 çocuk annesi Pervin Sağlam olay yerinde yaşamını yitirdi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Sağlık ekipleri sevk edildi. Ters dönen otomobilden yaralı olarak kurtulan sürücü Koray Kuzu, 14 yaşındaki Nilsu Sağlam, 4 yaşındaki Duru Sağlam ve Sevim Balcı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi ve İzzet Baysal Tıp Fakültesi Acil Servislerine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Kazayı anlatan tır sürücüsü İbrahim Rende, “Hızlı bir şekilde geliyordu. Ben kendi şeridimin daha sağıma geçtim. Diferansiyele vurduktan sonra döndü ve takla attı” dedi.


Kaza nedeniyle TEM Otoyolu İstanbul istikametine tek şeritten verilen trafik, takla atan otomobilin kaldırılmasıyla tekrar normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.




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