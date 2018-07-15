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15 Temmuz 2018 12:27

Tırın altına atlayan vatandaş hayatını kaybetti

Bolu’da seyir halindeki tırın yaya geçidinden geçtiği sırada, tırın altına atlayan ve yaklaşık 500 metre sürüklenen vatandaş hayatını kaybetti.

Tırın altına atlayan vatandaş hayatını kaybetti

15 Temmuz 2018 12:27


Edinilen bilgiye göre, D-100 karayolu Ankara istikametine seyir halinde olan 63 KL 574 plakalı tır sürücüsü Muhammet Yeşilçayır, YSE kavşağı kesiminden geçtikten yaklaşık 500 metre sonda tırın aracını sağ arka lastiğinin altında bir şey olduğu fark etti. Tırı durdurarak cismin ne olduğunu öğrenmek için aşağı inen Yeşilçayır, aracın altında bir insan olduğunu gördü.


Yeşilçayır’ın ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri geldi. Olay yerinde yapılan incelemede lastiğin önünde yaklaşık 500 metre sürüklenen kişinin öldüğü belirlendi. Kimliği tespit edilemeyen vatandaş, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından kesin ölüm sebebinin ve kimliğinin tespit edilmesi için Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp Anabilim dalı Başkanlığına kaldırıldı. Tır sürücüsü Muhammet Yeşilçayır ise ifadesi alınmak üzere polis ekipleri tarafından Bahçelievler Polis Merkezine götürüldü.


Kazanın yaşandığı bölgede bulunan kameraları inceleyen polis ekipleri, kimliği belirlenemeyen şahsın kavşak üzerinde bulunan yaya geçidinde tırın altına girdiğini belirledi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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