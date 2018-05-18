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18 Mayıs 2018 11:55

Trafik kazasında yaralanan CHP’li vekiller taburcu edildi

Bolu’da, TEM Otoyolunda kaza yapan ve tedavileri için hastaneye kaldırılan CHP milletvekilleri Okan Gaytancıoğlu ve Vecdi Gündoğdu sabah saatlerinde taburcu edildi.

Trafik kazasında yaralanan CHP’li vekiller taburcu edildi

18 Mayıs 2018 11:55


Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin bugün gerçekleştireceği mitinglere katılmak için dün Ankara’dan yola çıkan ve TEM Otoyolu Gerede İlçesi Asım Çavuşoğlu Köprsü’nde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda trafik kazası geçiren CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu ve CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından tedavileri için İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi’ne getirildi. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri Okan Gaytancıoğlu ve Vecdi Gündoğdu, hastanedeki tedavilerinin ardından sabah saatlerinde taburcu edildi.




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