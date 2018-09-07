Traktörle su kanalına uçan 11 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

Olay, saat 15.00 sıralarında Bolu merkeze bağlı Bahçeköy Köyü’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Veysel Özyaman isimli 11 yaşındaki çocuk, ailesinin traktörüyle köy yolunda seyir halindeyken bir anda aracın hakimiyetini kaybetti. Özyaman’ın kontrolünden çıkan traktör, yol kenarındaki su kanalına uçtu. Aynı yol üzerinde seyir halindeyken kazayı gören köylüler durumu 112 Sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, ilk müdahalenin ardından Veysel Özyaman’ı ağır yaralı olarak İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi’ne götürdü. 11 yaşındaki Veysel Özyaman, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Acı haberi alan Özyaman’ın ailesi sinir krizleri geçirdi. Kazanın ardından jandarma ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.