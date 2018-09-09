Olay, dün gece Yeniçağa ilçesi Yamanlar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hayrettin Gedik (75) ve eşi Şerife Gedik, 14 KK 058 plakalı traktörleriyle evlerinin yakınındaki bahçeden tarım malzemesi almak için yola çıktılar. Gedik çifti yolda ilerlerken Hayrettin Gedik’in kullandığı traktör kontrolden çıkarak devrildi. Kazada traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti. Kazadan yaralı olarak kurtulan eşi Şerife Gedik ise, olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ilçe hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.