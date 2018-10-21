TSO meslek komitelerinden enflasyonla mücadele toplantısı

Bolu Ticaret ve Sanayi Odası'nın meslek komiteleri, Enflasyonla Topyekun Mücadele programı kapsamında başlatılan enflasyona esas ürün ve hizmet gruplarında asgari yüzde 10 indirim kampanyasına yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Bolu Ticaret ve Sanayi Odası'nın 15 meslek komitesi, Yönetim Kurulu Başkanı Türker Ateş'in başkanlığında, Oda Meclis Başkanı Halit Ergül ve Oda Yönetim Kurulu'nun katılımıyla indirim kampanyasının kendi meslek grupları ve sektörlerinde en verimli biçimde uygulanabilmesi için toplantı yaptı.

Komite Başkanı Ergün Söbütay'ın başkanlığındaki 1 no'lu gıda maddeleri toptan ve perakende ticareti meslek komitesi, Komite Başkanı Ayşegül Özenç'in başkanlığındaki 5 no'lu turizm, konaklama, yeme-içme tesisleri meslek komitesi ve Vedat Yardemir'in başkanlığındaki 15 no'lu kuyumculuk, saat ve optik meslek komitesi tarafından yapılan toplantılarda, asgari yüzde 10 ve en az 3 ay süreyle başlatılan indirim kampanyasının kendi sektör ve meslek gruplarındaki güncel durumu değerlendirildi.

Ayrıca, Bolu Ticaret ve Sanayi Odası tarafından hazırlatılan görsel ve afişler, işyerlerinde kullanılmak üzere Komite temsilcilerine teslim edildi.