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Türkiye Trial Şampiyonası'nın 4. ayağı Bolu'da yapılacak

Bolu’da, Türkiye Trial Şampiyonsı’nın 4.

Bolu'da, Türkiye Trial Şampiyonsı'nın 4. ayağı 22 Eylül tarihinde Kent Meydanı'nda yapılacak seremoni ile başlayacak.


Bolu'da, geçtiğimiz yıl son ayağı yapılan Türkiye Trial Şampiyonası'nın 4. ayağı 22-23 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Cumartesi günü Kent Meydanı'nda düzenlenecek olan seremoni ile başlayacak olan şampiyona, Çakmaklar Çamlığı bölgesine kurulan 80 dönümlük off-road pistinde devam edecek.


Şampiyona öncesinde açıklama yapan Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, “Öncelikle Bolu coğrafyası gereği turizm, spor, sağlık ve üniversite kenti olacak demiştik. Sporun da kamp merkezi de Bolu olacak. Bolu off-road temsilcisi ve arkadaşları Türkiye'de yarışlara katılıp, Bolu'yu çok iyi şekilde temsil ettiklerini biliyoruz. Trial şampiyonası 6 ayaktan oluşuyor. Geçen sene son ayağı yapılmıştı. Bu sene 4. ayak burada yapılıyor. Yani her sene burada bu çalışmayı yapıyoruz” dedi.

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