Türkiye’nin ilk nilüfer üretim merkezi açıldı

Dünyanın sayılı nilüfer üretim merkezlerinden birisi olma yolunda ilerleyen Bolu’da, Türkiye’nin ilk ve tek Nilüfer Sanat Parkı, düzenlenen etkinliklerle açıldı. Alpagutbey Mahallesi’nde 7 bin 300 metrekarelik alana inşa edilen Nilüfer Sanat Parkı’nda, her biri 290 metrekare büyüklüğünde 4 havuzda 140 çeşit nilüfer yetiştiriliyor. Parkta ayrıca 100 metrekarelik bir alanda Bolu iklimine uygun ağaçlar da bonsai sanatı formunda yetiştiriliyor. Bonsai ağaç sanatının meraklılarının İstanbul ve Japonya’dan gelecek ustalar sayesinde hem bu sanatın inceliklerini öğrenmesi, hem de üretim yapılması hedefleniyor. Çok sayıda çiçek ve ağaca ev sahipliği yapan parkta minyatürleştirilmiş 500 yaşındaki bir zeytin ağacı, 400 yaşında bir anıt meşe, kuş yuva ve yemlikleri ile endemik alabalık yetiştirme havuzu da bulunuyor.

Parkın açılışında konuşan Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Nilüfer Sanat Parkı’nın genişleyeceğini belirterek, "Bu parkın asıl sahibi Belgin Özer. Arkasın da bulunan yeşilliklerde ona ait. Gelecekte 500 çeşit nilüferin yetişeceği bu alan yetmeyecek. Parkın arkasında bulunan yeşil alanları da inşallah Bolu’ya bağışlayacak” dedi.

Nilüferleri Bolu Belediyesi’ne bağışlayan Hüseyin Usta ise, “Nilüfer çiçeği suyla birlikte olduğu için, suyun güzelliği, nilüferin güzelliği bu çiçeğin yetiştiriciliğinin gereği oluyor. Bu yönden gittikçe meraklarım arttı. Şimdi 513 çeşide sahibiz. buraya 104 çeşit geldi. Daha 4’te 1’ini getirmiş durumdayız. İnşallah sayıları artar. Zaman içerisinde 513 çeşidini burada bulundurabileceğiz” ifadelerini kullandı.