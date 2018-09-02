Türkiye’nin ilk ve tek Nilüfer Sanat Parkı Bolu’da açılıyor

Tabiatın Kalbi Bolu, dünyanın sayılı nilüfer üretim merkezlerinden biri olmaya hazırlanıyor. Türkiye’nin ilk ve tek Nilüfer Sanat Parkı 4 Eylül Salı günü Bolu’da açılıyor. Kentin Alpagutbey Mahallesi’nde inşa edilen proje parkında, nilüfer ve minyatür bonsai ağaçları yetiştiriliyor. 7 bin 300 metrekarelik alanda kurulu parkta her biri 290 metrekare büyüklüğünde 4 nilüfer havuzu, bonsai eğitim ve üretim serası, sanat evi, kütüphane, kuş yuvaları ve endemik balık yetiştirme havuzları bulunuyor.

Gelecekte dünya nilüfer çeşitliliğinin Bolu’dan sağlanmasını hedeflediklerini belirten Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz “Nilüfer yetiştiriciliğinde Türkiye’de ve dünyada öncü olmak istiyoruz. Bu narin çiçeğin 200’e yakın türüyle yola çıktık. Bunların 140 çeşidi Bolu iklimine uyum sağladı, kışı atlattı, çiçek açtı. Yetiştirdiğimiz nilüferlerden 54 çeşidini Gölcük’e diktik. Çalışmalarımız sürüyor. İnşallah daha çok nilüferi iklimimize uyumlandırıp, Gölcük başta olmak üzere Bolu’nun pek çok göl ve suyunu nilüferlerle donatacağız. Bolu’yu ticari ve turistik anlamda dünya nilüfer çeşitliliğinin önemli merkezlerinden biri haline getireceğiz” dedi.

Nilüfer Sanat Parkı’nın Bolu’ya gönül veren kişilerin katkılarıyla hayata geçirildiğini belirten Başkan Yılmaz, “Bu parkı, kalbi Bolu’yla atanlar hayal etti; kalbi Bolu’yla atanlar gerçeğe dönüştürdü. Parkımızın fikir babası bir doğa ve sanat aşığı, kentimize büyük hizmetleri olan Bolulu Belgin Özer. Belediyemiz Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün hayata geçirdiği proje için, dünyanın en zengin nilüfer çiçeği koleksiyonuna sahip Hüseyin Usta adlı değerli iş adamımız 200 çeşit nilüfer hediye etti. Yine Ziraat Yüksek Mühendisi Şerafettin Erbayram kendi nadide koleksiyonundan seçerek parkımıza 40 çeşit şakayık ve gül çeşitleri bağışladı. Yani Bolu aşıkları elini taşın altına koydu ve ortaya böylesine güzel, insana mutluluk ve huzur veren bir park çıktı. Bu park, tıpkı yola çıkış hikayesinde olduğu gibi paylaştıkça çoğalacak. Zaman içinde nilüferleri çoğaltıp isteyen vatandaşlarımıza vermeyi planlıyoruz. Tüm vatandaşlarımızı parkımızı görmeye davet ediyorum” diye konuştu.

Türkiye’nin ilk ve tek nilüfer parkında, nilüferlerin yanı sıra, Bolu iklimine uygun ağaçlar da bonsai sanatı formunda yetiştiriliyor. Parkta 100 metrekarelik bir alanda, minyatürleştirilmiş ağaçlar, bu bitkilerin yetiştirilmesi için seralar ve kurs alanları bulunuyor. Bonsai ağaç sanatının meraklılarının İstanbul ve Japonya’dan gelecek ustalar sayesinde hem bu sanatın inceliklerini öğrenmesi hem de üretim yapılması hedefleniyor. Çok sayıda çiçek ve ağaca ev sahipliği yapan parkta minyatürleştirilmiş 500 yaşındaki bir zeytin ağacı, 400 yaşında bir anıt meşe, kuş yuva ve yemlikleri ile endemik alabalık yetiştirme havuzu da bulunuyor.

Sanatçılara ve sanatseverler ilham vermesi amaçlanan Nilüfer Sanat Parkı’nın Bolu kültür sanat hayatının önemli merkezlerinden biri olması da amaçlanıyor. Parkta kurulan Beşi Bir Yerde adlı sanat evinde Bolulu sanatçıların eserleri yer alıyor. Mekanda, Bolu’da doğmuş ve ün kazanmış İzzet Baysal, Emin Barın, Mehmet Yücetürk, Orhan Ersoy ve Prof. İlhami Turan’ın hayat hikayeleri ve eserleri daimi bir sergide ziyaretçilerle buluşurken her yıl bir görsel sanat dalının kurslar yoluyla öğretilmesi planlanıyor. İnşa edilen kütüphane binasındaysa Türk ve dünya edebiyatından klasik ve güncel sanat kitapları görülebiliyor.