Uluslararası Vuslat Platformu Başkanı Cebeci: "Türkiye'yi omuzlayacak insanların oluşması için toplantılar yapıyoruz"

Uluslararası Vuslat Platformu Başkanı Hamza Cebeci, gelecekte Türkiye'yi omuzlayacak insanların oluşması için toplantılarını sürdürdüklerini söyledi.

Bolu'da 12 Ekim Cuma günü başlayan Uluslararası Vuslat Platformunun “Yeni Dünya Düzeni ve Geleceğin Haritası Konferansları” bugün sona erecek. Abant Tabiat Parkı'nda bulunan Abant Palace'de başlayan toplantıya konuşmacı olarak kendi sahalarında uzmanlar katıldı. Konferansın konusu hakkında bilgi veren Uluslararası Vuslat Platformu Başkanı Hamza Cebeci, gelecekte Türkiye'yi omuzlayacak insanların oluşması için bu tür toplantılar yaptıklarını dile getirdi. Düzenledikleri konunun çok ciddi ve iddialı bir konu olduğunu ifade eden Cebeci, "Bu Abant buluşmasının 6'ncısı. Uluslararası Vuslat Platformunun bugünkü konusu çok ciddi ve iddialı bir konu; 'Yeni Dünya Düzeni ve Geleceğin Haritası.' Tabii konu iddialı ve önemli olunca konuşmacılar da o denli kendi sahalarında uzman, hakikaten dünya çapında söz sahibi insanlar. Biz istesek de istemesek de yeni bir dünya düzeni oluşacak gibi. Biz de millet olarak bu koşunun neresindeyiz, bu işe katkımız ne ve ülkemiz adına yapabileceğimiz ne?" dedi.

Vuslat Platformunun 2010 yılından beri farklı faaliyet ve hizmetler içerisinde olduğunu söyleyen Cebeci, "Vuslat Platformu aslında geçmişi itibari ile 2010 yılına dayanıyor. 2010 yılından beri farklı faaliyet ve hizmetler yapıyor. Bu sadece her sene bir kez Abant'ta yapılan sempozyum ile kalmıyor. İstanbul'da da çok ciddi bilim, fikir adımlarını davet ediyor ve konuşturuyoruz. Biz bu sahada ülkeye katkımız ne olabilir, ne gibi fikirler üretebiliriz onu yapıyoruz. Bugünde konuşmacılar arasında çok bilinen ve tanınan kişiler var. Bizde farklı olan bir taraf serbest kürsülerimiz oluyor yani 2 akşam halı sahada futbolcu dener gibi 5'er dakikalık istediği gibi konuşuyorlar bizde bunları daha sonrasında kitaplaştırıyoruz, kayda alıyoruz. Bu sempozyumlar da kitaplaştırılıyor, kayda alınıyor.Öyle inanıyorum ki bu da çok kaliteli olacak, 700 kişilik bir kapasite. Fazlası var eksiği yok. Yani 2 binin üzerinde insan bu sene buraya katılmanın arzusu içerisindeydi. Ağırlığı üniversite öğrencisi, doktora, mastır talebesi. Türkiye'nin yaklaşık 30 üniversitesinden buraya insan katılıyor. Burada 2 gece 3 gün enine boyuna konular tartışılıyor. Eski bakanlarımız, birçok yazarlarımız, bugün burada olacaklar. İnşallah verimli ve ciddi disiplinli bir toplantı olacak" diye konuştu.

"Müslümanın geleceğe dair sözü olmalı"

Var olan gelişmelerin önünü açacak ve onlara ışık tutacak konular seçtiklerini söyleyen Cebeci, "Vuslat Platformunun diğer STK'lardan farklı yönü konular hassasiyetle seçilir. Yani var olan gelişmelerin önünü açacak, onlara ışık tutacak konular seçiyoruz. Dünyada yeni bir düzenin oluşması için belki her yüzyılda bir takım coğrafyalarda haritalar ve sınırlar değişiyor. Bugün de yine İslam coğrafyasını kana bulayanlar, gelip burada zulüm yapanlar yine bir takım değişiklikler yapmak istiyorlar. Ama biz Müslümanlar olarak mazlum coğrafyalara, İslam alemine el uzatan Türkiye olarak bizim de burada rolümüz ve fonksiyonumuz olmalı. Müslümanın geleceğe dair sözü olması gerekir. Ama dünyada rol alan ve söz sahibi olanların teknolojik gücü olması yani savunma sanayiinin mükemmel olması, para ve fikir gücü olması lazım. Ben şahsen düşünüyorum Amerikalının beyninde bulunan hücreler bizlerin iki katı mı, niye Amerika yönetiyor da biz yönetemiyoruz. Bu millet bir zamanlar üç kıta ve yedi iklimde söz sahibi olmuş, dünyayı adalet ile yönetmiş. Şimdi dünya gücü ele geçirilenler tarafından eşkıyalık ile yönetiliyor. Bizim bu gidişata dur dememiz lazım. Tarihimiz, misyonumuz, nüfusumuz bu iş için uygundur. Ve geçmişte bu işi yapmışsak bugün de yaparız. Ama bir takım değerlerimizi millet olarak kaybetmişiz veya kayıp ettirilmiş. Öyle bir anlayış içerisindeyiz ki Türkiye'yi kim nasıl yönetirse yönetsin bir kısım insanlar bana dokunulmasın yani mandacılığı kabul eden düşünce de insanlar bu memlekette yetişmiş. İşte onların yerine sağlam ve gelecekte Türkiye'yi omuzlayacak insanların oluşması için biz bu toplantıları yapıyoruz" şeklinde konuştu.

"Ülkesi ve insanlık için dertlenen bir platform"

Uluslararası Vuslat Platformu Yönetim Kurulu üyesi olan Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez ise, "Vuslat Platformu öyle bilinen Türkiye'de sırf kurulmuş diğer vakıflara, platformlara, derneklere benzeyen bir dernek yapısı değil. Ülkesi için dertlenen, ülkesi için benim de sözüm var diyen ama en önemlisi bu tür organizasyonlarda hem konuları hem konukları hem de seçilen temaları işleyen ve ülkesi için ben de düşünüyorum, bizde yapabiliriz düşüncesini kendi bünyesinde aşılayıp daha çok akademisyenlerle, önemli STK'ların üyeleri, kendi dernek üyeleri ve ön önemlisi geleceğimizin teminatı üniversite öğrencileri ile bunu paylaşıyor. Geçmiş Türkiyemiz de bizden bir şey olmaz, biz otur dinlen Avrupa'dan, Amerika'dan gelsin ama sen burada tüket zihniyeti ile bizde varız diyebilen Cumhurbaşkanımızın ülkemiz için ortaya koyduğu misyonu tam dört dörtlük yerine getirebilen, daha açıkçası ülkesi ve insanlık için dertlenen bir platform Vuslat Platformu. Ben yönetim kurulu üyesi olmanın haklı gururunu ve böylesi bir organizasyonun bir parçası olmanın gururunu yaşıyorum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.