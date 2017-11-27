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27 Kasım 2017 13:03

Üniversite öğrencisi gençten, yetenekli çocuklar için büyük adım

Bolu’da, üniversite son sınıf öğrencisi olan Caner Mutluer, staj yaparken karşılaştığı müzik yeteneği olan 80 çocuğa, bakanlık destekli açtığı kursla ücretsiz eğitim veriyor.

Üniversite öğrencisi gençten, yetenekli çocuklar için büyük adım

27 Kasım 2017 13:03


Bolu’da, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Müzik Öğretmenliği son sınıf öğrencisi olan 24 yaşındaki Caner Mutluer, staj yaptığı farklı okullarda müziğe yeteneği olan fakat profesyonel olarak eğitim alamayan çocuklar için proje üretmeye karar verdi.


Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın GENÇ-DES projesine başvuran ve projesi bakanlık tarafından kabul edilen üniversite öğrencisi Caner Mutluer, kurduğu ‘Hayalim Müzik Kursu’ ile 12 Haziran tarihinde 80 yetenekli çocuğa müzik eğitimi vermeye başladı. Kendi alanında uzman 7 müzik eğitmeni ile 9-15 yaş aralığındaki çocuklara keman, bağlama, gitar, yan flüt, klarnet, ut ve vurmalı çalıgılarda eğitim verildiğini belirten Mutluer, “Türk müziğini geliştirebilmek, daha ileriye taşıyabilmek ve daha iyi nesilller yetişmesi umuduyla bu projeyi yapmak istedim. Aslında ülkemizde nice Neşet Ertaş’ların, Tanburi Cemil Beyler’in yitip gittiğini düşünüyorum. Çok yetenekli olan öğrencilerimize fırsatlar tanınması ve bu alanda daha fazla eğitim verilmesi gerekiyor” dedi.


Enstrümanlar hibe edilecek


Müzik eğitimi alan öğrencilerden ücret alınmadığını ve proje sonunda enstrümanların çocuklara hibe edileceğini söyleyen Mutluer, “Öğrencilerimizin müzik eğitimi almaya başladıktan sonra pozitif olarak ilerlediğini gördüm. Burada aldıkları eğitimin sosyal yaşamlarında çok fazla etkisi oldu” dedi.


Hayalim Müzik Projesi, Bolu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu’nda verilecek olan “Altı Ayın Meyvesi” konseri ile 13 Aralık 2017’de son bulacak.




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