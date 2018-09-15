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Uyuşturucu haplarla birlikte yakalanan şüpheli adliyede

Bolu’da narkotik ekiplerinin D-100 karayolu üzerine yaptıkları uygulamada 3 bin 620 adet uyuşturucu hapla yakalanan şahıs adliyeye sevk edildi.

Bolu'da narkotik ekiplerinin D-100 karayolu üzerine yaptıkları uygulamada 3 bin 620 adet uyuşturucu hapla yakalanan şahıs adliyeye sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptıkları çalışma kapsamında D-100 karayolu üzerine uygulama noktası oluşturdu. Yapılan uygulama sırasında aracıyla İstanbul istikametine seyir halinde olan M.F.Ö. isimli bir şahıs durduruldu. M.F.Ö.'nün üzerinde ve otomobilde yapılan aramalarda 3 bin 620 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan M.F.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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