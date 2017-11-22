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22 Kasım 2017 16:26

Vali Baruş Bolu Dağı’nda incelemlerde bulundu

Bolu Valisi Aydın Baruş, Türkiye’nin en önemli geçiş noktaları arasında yer alan Bolu Dağı geçişinin sorunsuz geçilmesi için çalışmalar sürerken, güzergahta görev alan emniyet ekiplerini ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi.

Vali Baruş Bolu Dağı’nda incelemlerde bulundu

22 Kasım 2017 16:26


Bolu Valisi Aydın Baruş, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan ile birlikte, Türkiye’nin en önemli geçiş noktaları arasında yer alan Bolu Dağı’na giderek, görev yapan emniyet ekiplerinin çalışmalarını yerinde inceledi.


Uygulama noktasını ziyaret eden ve ekiplere işlerinde kolaylıklar dileyen Vali Baruş, alınan önlemler ile ilgili polislerle görüşürken, şimdiye kadar önemli bir olayın olmadığı için de emniyet çalışanlarına teşekkür etti.


Zorlu hava koşullarında karla mücadelede çalışan tüm personele teşekkür eden Vali Baruş, “Kış mevsiminde trafikte sorun oluşturan en önemli konu yollara hazırlıksız çıkan araçlar. Özellikle yoğun kar yağışının ve buzlanmanın olduğu zamanlarda tedbirsiz olarak trafiğe çıkan araçları belirli noktalarda durdurarak diğer sürücülerin can ve mal emniyetini tehlikeye atmalarına izin vermememiz gerekiyor. Bunun için de görevli tüm kurumların koordinasyon içerisinde çalışması önem taşıyor. Bu nedenle emniyet birimlerimizin yanı sıra karayolları ekipleri ve Düzce Emniyet birimleri ile de birlikte çalışması başarılı sonuçlar ortaya çıkarıyor ”dedi.


Vali Baruş, emniyet ekiplerine tatlı ikramında bulunduktan sonra ayrıldı.




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