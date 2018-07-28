Vali Baruş, okullardaki Kuran kurslarını ziyaret etti

Edinilen bilgiye göre, Bolu il genelinde 36 okul ve 140 sınıfta İl Müftülüğü tarafından İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliğiyle Kuran kursu eğitimi veriliyor. Bolu Valisi Aydın Baruş, İl Müftüsü Orhan Genç ve İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz ile birlikte Bolu ile genelinde yaz döneminde okullarda Kuran kursuna devam eden öğrencilerin derslerine katıldı.

Cumhuriyet Ortaokulu, Vali Mehmet Ali Türker Anaokulu, İzzet Baysal 50. Yıl İlköğretim Okulu ve Refikaana Anaokulunda eğitim alan öğrencilerin derslerine giren Vali Baruş, öğrencilerle sohbet etti ve derslerde öğrendikleri konular, dualar, güzel ahlak ve Kuran-ı Kerim ile ilgili sorular yöneltti.

Vali Mehmet Ali Türker Anaokulu ziyareti sırasında Kuran-ı Kerim’e geçen iki öğrencinin pasta kesimine de katılan Vali Baruş, eğitim alan tüm öğrencilerle birlikte pasta kesti ve öğrencileri tebrik etti.

Yaz dönemi Kuran kursundaki okullarda eğitim alan öğrencilerin bu derslerde öğrendikleri dua ve sureleri de soran Vali Baruş, çocukların öğrendikleri başarı duası, sofra duası, Elif Cüzü ve Kuran-ı Kerim okuyan öğrencileri de dinledi.

Okullarda çocuklarını bekleyen aileleri de tebrik eden Vali Baruş, bu kurslardan memnun olup olmadıklarını ailelere sordu.

İl genelinde 36 okul ve 140 sınıfta eğitim alan öğrenciler için düzenlenen Kuran kursları 17 Ağustos’a kadar devam edecek.