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02 Temmuz 2018 13:18

Vali Baruş, sivil şehidin evini ziyaret etti

Bolu Valisi Aydın Baruş, Yeniçağa ilçesinde ikamet eden sivil şehit Osman Karayağız’ın eşi Emral Karayağız’ı ziyaret etti.

Vali Baruş, sivil şehidin evini ziyaret etti

02 Temmuz 2018 13:18


Bolu’nun Yeniçağa İlçesi’nde bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunan Vali Aydın Baruş, 1993 yılında TIR şoförü olarak çalıştığı dönemde terör örgütü mensuplarınca şehit edilen Osman Karayağız’ın evini de ziyaret etti. Şehit ailesini ziyaretinde Vali Baruş’a Yeniçağa Kaymakamı Mehmet Naim Akgül, İl Jandarma Komutanı Albay Nadir Çelik ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Bekir Koçyiğit eşlik etti.


Sivil şehidin eşi ile bir süre sohbet eden Vali Baruş, bir istekleri olup olmadığını sorarak, “Sizlere kapımız her zaman açık ve talepleriniz bizim için önemlidir” diyerek devletin her zaman yanlarında olduklarını belirtti.


Vali Baruş ziyarette ayrıca şehidimizin torunlarına da çeşitli hediyeler verdi.




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