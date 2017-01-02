Vali Baruş’tan Polis Özel Harekat’a ziyaret

Bolu Valisi Aydın Baruş sevgi evlerinde kalan çocukları, karakollarda görevleri başındaki emniyet mensuplarını ve 2017 yılının ilk bebekleri ile ailelerini ziyaret etti.

Bolu Valisi Aydın Baruş ve eşi Nagihan Baruş, ilk olara sevgi evlerini gezdiler. Sevgi Evleri’ndeki çocuklarla sohbet eden ve onların oyunlarına iştirak eden Vali Baruş ve eşi Nagihan Baruş, çocuklarla uzun süre sohbet ettiler. Vali Baruş ve eşi Nagihan Baruş’un ziyaretinde çocuklara çeşitli hediyeler de verildi. Ziyaretlerde Aile ve Sosyal Politikalar Müdür Vekili Timuçin Erem de hazır bulundu.

Bolu Valisi Aydın Baruş’un ikinci durağı ise İzzet Baysal Bahçelievler Polis Merkezi Amirliği’nde görevleri başında olan polis memurlarına oldu. İzzet Baysal Bahçelievler Polis Merkezi Amirliği’ne giden Vali Baruş’u İl Emniyet Müdürü İbrahim Özel karşıladı. Ziyarette ayrıca Bolu’ya göreve gelen Polis Özel Hareket (PÖH) ekibi de yer alırken, Vali Baruş PÖH ekibi ile bir süre sohbet etti.

Buradaki ziyarette de her polis memurunun yanına giden ve yeni yıllarını kutlayan Vali Baruş, Bolu’daki huzuru sağlamada gece gündüz özverili bir şekilde çalışan emniyet mensuplarını tebrik ederek, “İlimizin asayişi ile ilgili çok büyük katkınız var ve özverili bir şekilde çalışıyorsunuz. İlimizdeki vatandaşlarımızın rahat bir şekilde uyuması sizlerin özverili bir şekilde çalışmasına bağlı. Allah yardımcınız olsun” dedi.