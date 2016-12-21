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21 Aralık 2016 17:05

Valinin eski koruma polisine cinsel tacizden 3 yıl 9 ay hapis cezası

Valinin eski koruma polisine cinsel tacizden 3 yıl 9 ay hapis cezası

21 Aralık 2016 17:05

Bolu Valiliğinde koruma polisi olarak görev yapan M.Y.A.’nın 2 yıldır birlikte olduğu sevgilisinin küçük yaştaki kızına cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla görevden alınmasının ardından, 3 yıl 9 ay hapis cezası verildi.
Edinilen bilgiye göre, zamanın Bolu Emniyet Müdürlüğü yetkilileri tarafından güvenilir denilerek Bolu Valisi Aydın Baruş’un yanına yakın koruma olarak görevlendirilen polis memuru M.Y.A., 2 yıldır A.T. isimli kadınla ilişkisi vardı. Polis memuru M.Y.A., bir gece sevgilisinin S.G. isimli kızının odasına girerek cinsel istismarda bulundu. Küçük yaştaki kız olayı bir süre kimseye anlatamadı. S.G. okulda rehber öğretmenine olayı anlatmasının ardından polis memurunun kendisine attığı mesajları da öğretmenine gösterdi. M.Y.A. küçük kız çocuğuna, “Yaptıklarım için özür dilerim. Yaptığım eşeklikti. Sana bir daha böyle bir şey yapmayacağım. Sakın bu olanları annene anlatma” diye mesaj attı.
Olayın ortaya çıkmasının ardından Bolu Valisi Aydın Baruş, polisin görevden alınması ve başka bir yere gönderilmesi talimatını verdi. Dönemin Bolu Emniyet Müdürü Mustafa Kızılkaya tarafından Seben İlçe Müdürlüğü’ne görevlendirilen polis memuru hakkında idari soruşturma açıldı. Hakkında, “Küçük yaştaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak” suçundan Bolu Ağır Ceza Mahkemesi’nde 8 yıl kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Polis memuru M.Y.A. hakkında iyi hal indirimi uygulayarak 3 yıl 9 ay hapis cezası verildi. M.A.Y. hakkındaki idari soruşturmanın devam ettiği belirtildi.



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