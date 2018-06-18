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18 Haziran 2018 14:10

Vatandaşların evlerine giren yılanlar tek tek yakalandı

Bolu’da, son günlerde havaların da ısınmasıyla birlikte ortaya çıkan yılanlar vatandaşlara korku dolu günler yaşatıyor.

Vatandaşların evlerine giren yılanlar tek tek yakalandı

18 Haziran 2018 14:10


Edinilen bilgiye göre, Bolu’da havaların ısınması ve ekim yapılan arazilere iş makinelerinin girmesiyle birlikte yılanlar, insanların yaşadıkları bölgelere gitmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne arka arkaya gelen yılan ihbarlarına ekipler anında müdahale ederek herhangi bir olumsuz durum yaşanmamasını sağladılar.


Gelen ihbar üzerine Bolu merkeze bağlı Rüzgarlar Köyü’nde yaşayan bir vatandaşın evine ve Kılıçarslan Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde bulunan bir sitenin bahçesine giren yılanlar itfaiye ekiplerinin kullandığı özel aletle yakalanarak doğaya salındı.




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