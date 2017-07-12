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12 Temmuz 2017 12:40

Virajı alamayan tır devrildi: 1 yaralı

Bolu’da, TEM otoyoluna girdikten 100 metre sonra virajı alamayan demir boru yüklü tır devrildi.

Virajı alamayan tır devrildi: 1 yaralı

12 Temmuz 2017 12:40

Kazada tır sürücüsü hafif yaralandı.


Kaza, saat 11.00 sıralarında TEM Otoyolu Abant Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D-100 Karayolun Ankara istikametine seyir halindeyken Abant Kavşağı’ndan TEM Otoyolu’na bağlanan 81 EZ 565 plakalı tır sürücüsü Mehmet Kaynar’ın virajı alamayarak direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi. Demir boru yüklü olduğu görülen tır’da bulunan sürücü Mehmet Kaynar kazada hafif yaralandı. Olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kaynar, tedavisi yapılmak üzere İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi’ne kaldırıldı.


Tırın dorsesinde bulunan demir boruların yola yayılmasından dolayı TEM Otoyolu Ankara istikameti bir süre trafiğe kapatılarak ulaşım D-100 Karayolu’ndan verildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.




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