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05 Aralık 2017 14:44

Virajı dönemeyen minibüs devrildi: 1 yaralı

Bolu’da, üniversiteden şehir merkezine indiği sırada virajı dönemeyen minibüs devrildi.

Virajı dönemeyen minibüs devrildi: 1 yaralı

05 Aralık 2017 14:44


Edinilen bilgiye göre, Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nden şehir merkezine seyir halinde olan 06 JJ 625 plakalı minibüs sürücüsü Maşallah Yamer, viraja geldiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Kazada, minibüs yan yatarken, sürücü Yamer üniversitenin güvenlik görevlileri ve çevredeki vatandaşlar tarafından minibüsten çıkarıldı. Olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.




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