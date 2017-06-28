Yakıt deposuna gizlenen 25 kilo esrar ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Bolu’da polis ekipleri yol kontrolü yaptıkları sırada şüphelendikleri bir aracı durdurdu. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri durdurulan araçta narkotik köpeği ‘sezar’ ile arama yaptı. Otomobilin yakıt deposunun olduğu bölümde eğitimli köpeğin tepki vermesi üzerine otomobil incelenmek üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Emniyet müdürlüğünde araç üzerinde yapılan detaylı aramada yakıt deposuna gizlenmiş 27 paket halinde 25 kilo toz esrar ele geçirildi. Araç sürücüsü K.R. ise gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.